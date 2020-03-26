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Muradiye'de yaşlıların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

26.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:36
Muradiye'de yaşlıların ihtiyaçlarını
Van 'ın Muradiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunanların ilgili birimleri arayarak ilettikleri ilaç, gıda ve diğer ihtiyaçlarını temin eden ekipler, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek ürünleri teslim ediyor.
Muradiye ilçesinde, kaymakamlık bünyesinde oluşturulan ekip, sokağa çıkmaları uygun görülmeyen vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçeye bağlı Beydağı Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Şükrü Elgenç'in talep ettiği ilaçlarını eczaneden alarak evine teslim etti.
Hizmetten duyduğu memnuniyeti getiren Elgenç, ekiplere dua etti.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturdukları ekiple, evden çıkmaları kısıtlanan ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.
Ekibin gece gündüz yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunanların yardımına koştuğunu bildiren Savar, "Ekiplerimiz bugün ilaçları biten bir vatandaşımızın talebi üzerine ilaçlarını alarak evine teslim etti. İlçedeki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Muradiye, Van, Güncel

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