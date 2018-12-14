Muradiye Kaymakamı Yücel, Okulları Ziyaret Etti

Muradiye
Kaymakamı Harun Yücel
, ilçedeki bazı okulları ziyaret etti.
Yücel, okullardaki eksiklerin tespiti amacıyla Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu, Yavuz Selim
Ortaokulu ile Kazım Karabekir
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Yücel, okullardaki eksikliklerle ilgili okul yöneticilerinden bilgi aldı.
Kaymakam Yücel, okullardaki eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini aktardı.
Selim,Harun Yücel,Muradiye
14 Aralık 2018 Cuma 10:55