Muradiye Meslek Yüksekokulu Açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Muradiye
Meslek Yüksekokulu düzenlenen törenle açıldı.
YYÜ bünyesinde kurulan Muradiye Meslek Yüksekokulu (MYO) için Kandahar Mahallesi'nde yaptırlan binanın açılışı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu
'nun katılımıyla yapıldı.
Zorluoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, açılışı yapılan okul binasının, kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu söyledi.
Projenin YYÜ Rektörlüğü, Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi ortaklığında hayata geçirildiğini dile getiren Zorluoğlu, kamuda kurumların birbirleriyle iş birliği yapmasının kıymetli olduğunu ifade etti.
Zorluoğlu, üniversitenin kentin gurur duyduğu bir kurum olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Üniversitemizle gurur duyuyoruz. Üniversitemiz akademik yetişmiş kadrosu, binaları, kampüsü, sosyal tesisleri, akademik ve bilimsel anlamda Türkiye
'de günden oluşturan çalışmalarıyla gurur duyduğumuz bir kurumumuz. Meslek Yüksekokulu buraya taşındı. İnşallah desteklerle buradaki öğrenci, akademisyen ve program sayısı da artar. Okulumuzun hayırlara vesile olmasını dilerim."
AK Parti Van Milletvekili
Abdulahad Arvas ise inanç, vatan ve millet sevdası iyi aşılanan gençlerin, terör tuzaklarına düşmeyeceğini belirterek, yeni eğitim binasının hayırlı olmasını diledi.
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal
da Muradiyelilerin ilçeye meslek yüksekokulu yapılması için talepte bulunduğunu belirterek, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Harun Yücel
'in bu konuda kendilerine yeni bina temin ederek tadilatını yaptırdığını anlattı.
Yurt sorunu yaşayan öğrencilerin taşımalı yöntemle Erciş
'teki yurtlarda kaldığını aktaran Battal, yeni açılan meslek yüksek okulu binasında önemli başarıların elde edileceğine inandığını bildirdi.
Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Harun Yücel de ilçe halkının bir hayalini daha gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, okulun ilçe atmosferine taze bir bahar esintisi getireceğini söyledi.
YYÜ Muradiye Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Naci Genç
ise okulda, mimarlık ve şehir planlama, kozmetik bakım ve güzellik hizmetleri, park ve bahçe bitkileri bölümü, kimya ve kimyasal işletme teknolojileri, tıbbi hizmetler ve teknikler, toptan ve perakende bölümlerinin bulunduğunu ve halen 90 öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi.
Törene, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya
ile kurum amirleri, akademisyenler, öğrenciler de katıldı.
Bu arada Vali Zorluoğlu, açılışın ardından çevre düzenleme çalışması yapılan Muradiye Şelalesi
'nde incelemelerde bulundu.
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:18