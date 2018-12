Muradiye Şelalesi, 4.5 Milyon Liralık Projeyle Yeni Çehresine Kavuştu

11 Aralık 2018 Salı 11:35



11 Aralık 2018 Salı 11:35

VAN'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi çevresi için Muradiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 4,5 milyon liralık proje kapsamında seyir terasları, yürüyüş yolları, aydınlatmalar, peyzaj, oyun ve dinlenme alanları ile yeni bir yol yapıldı. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, "Daha önce Muradiye Şelalesi'ne gelen ziyaretçiler bir fotoğraf çektirip gidiyorlardı. Amacımız buraya gelenlerin daha fazla kalmalarını sağlamaktır" dedi.Van'ın önemli turizm değerlerinden biri olan ve adını Bağdat seferine çıkan Osmanlı Padişahı 4. Murat'tan alan Muradiye Şelalesi Van'a 80 kilometre uzaklıktaki Muradiye ilçesinde bulunuyor. Her mevsim gelen ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan şelale ve çevresi için Muradiye Belediyesi tarafından bir proje başlatıldı. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel şelaleyi gezdikten sonra çok kötü bir durumda olduğunu fark ettiklerini ve hemen harekete geçtiklerini söyledi. Şelaleye hak ettiği değeri vermek için proje çalışmalarına başladıklarını anlatan Yücel, şelalenin çevresindeki 75 dönüm arazi üzerine, 4,5 milyon liralık projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.Muradiye Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile ilk olarak şelalenin çevresindeki çok eski ve yarım kalmış otel inşaatı yıkıldı. Şelalenin çevresinde, 3 kilometrelik yürüyüş yolu, 5 seyir terası, restoran, ışıklandırma, oyun ve dinlenme alanları, binlerce fidan dikimi yapıldı. Proje kapsamında şelaleye 1350 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde yeni yol da yapılırken, ücretsiz 100 araçlık park yeri de hizmete sunuldu.ŞELALENİN ÇEVRESİ DEĞİŞTİMuradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, bu projeyle amaçlarının Muradiye Şelalesi'ne gelen ziyaretçilerin burada daha fazla ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Proje ile Muradiye Şelalesi'nin yakınlarında bulunan ve hiç görülmeyen diğer şelalelerin de görülmesinin sağlandığını belirten Kaymakam Yücel şöyle konuştu:"İlk geldiğimizde Muradiye Şelalesi gerçekten kötü bir haldeydi. Burada çok eski bir otel inşaatı vardı. Biz buradaki doğal yapıyı güzelleştirmek ve zenginleştirmek adına önemli bir çalışma başlattık. Bu çalışmayı yaparken de doğasına önem verdik. Tek bir ağaç bile kesilmediği gibi 3 ağaç için de projede değişikliğe gittik. Yürüyüş yolları üzerine denk gelen ağaçlara hiç dokunmadık. Proje kapsamında 3 kilometrelik yürüyüş yolu, 5 seyir terası, restoran, yeşillendirmemiz, ışıklandırma ve binlerce ağaç dikimi yapıldı. Oyun ve dinlenme alanları oluşturduk. Van turizmine önemli bir eser ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. "' ÇEKTİRİP GİTMEYECEKLER'Van'ın önemli turizm noktası halinde bulunan Muradiye Şelalesi'ne daha önce gelenlerin şelaleyi görüp, fotoğraf çektirdikten sonra yapacak başka bir şey bulamadıkları için hemen döndüklerini belirten Yücel, "Van'ın başlıca görülmesi gereken yerlerin başında Muradiye Şelalesi geliyor. Burası artık insanların kısa süreli ziyaret ettikleri fotoğraf çektirip döndükleri bir yer olmaktan çıktı. Bizim amacımızda buydu. Daha önce bir şelaleyi gören ziyaretçiler şimdi yapılan yürüyüş yollarıyla, otantik köprülerle birlikte 3 şelaleyi de birlikte görebilecek. Restoranda, kafede oturabilecek ve ağaçların gölgesinde dinlenebilecekler" diye konuştu.'YENİ HALİNİ GÖRÜN'Muradiye Şelalesi'nin çevresinin tamamen değiştiğini belirten Yücel, "Burası insanların gün boyu vakit geçirebilecekleri yer haline geldi. Artık daha fazla turistin buraya gelmesini, bu doğa harikasını ziyaret etmesini bekliyoruz. Muradiye Şelalesi her mevsim insanlara farklı bir güzellik sunuyor. Projemiz tamamlandı ve biz herkesi şelalenin yenilenmiş halini görmek için buraya bekliyoruz" diye konuştu. - Van