Muradiye Şelalesi her mevsim güzel

13 Aralık 2018 Perşembe 16:12



13 Aralık 2018 Perşembe 16:12

Muradiye Şelalesi her mevsim güzelTürkiye'nin değişik illerinden gelenler, ilk kez gördükleri şelaleye hayran kaldılarVAN - Türkiye'nin değişik illerinden Van'ın Muradiye ilçesine gelen yerli turistler, ilk kez gördükleri Muradiye Şelalesi'ne hayran kaldılar. Türkiye'nin değişik illerinden gelen çoğu emekli vatandaşlar, kentteki ziyaretleri kapsamında Muradiye Şelalesi'ni de ziyaret ettiler. Her mevsim ziyaretçilerini cezbeden şelaleye hayran kaldıklarını belirten yerli turistler, burayı görmeyenlerinde mutlaka gelip görmesini istediler. Ankara'dan geldiğini belirten Merih Işık, "Hiç böyle güzel bir manzara ile karşılaşmamıştım. Muhteşem bir yer. Mutlaka gelin ve görün. Harika yerler. İnsanıyla, doğasıyla görülmeye değer yerler. İyi ki gelmişim, iyi ki böyle güzel bir yeri gördüm" dedi.Balıkesir Burhaniye'den gelen emekli öğretmenlerden Nizamettin Özcan Ören de, "Ülkemizi görmek, tanımak ve insanlarımızla tanışmak amacıyla gezi turunu düzenledik. İyi ki gelmişiz. Diğer vatandaşlarımıza da tavsiyemiz, muhakkak gelip buraları görsünler" ifadelerini kullandı.Fügen Sarıkaya isimli bayan ise, "Ankara'dan gezi turuna katıldım. Hiç görmemiştim. Arkadaşlarım tavsiye etmişti, ilk kez geldim. Önce tereddüt etmiştim. Gelip gördükten sonra kaygılarımın yersiz olduğunu gördüm. Doğası, insanı ve havası görülmeye değer yerlerdir. İyi ki gelmişim, çok mutlu oldum" diye konuştu.Şelaleyi gezen yerli turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektikten sonra buradan ayrıldılar.