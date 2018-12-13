Muradiye Şelalesi İlgi Görüyor

Van
'a il dışından turlarla gelenler Muradiye Şelalesi
'ne ilgi gösteriyor.
Muradiye Şelalesi, turlarla kente gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Ankara
'dan Van gezisine katılan Merih Işık, şelaleyi çok beğendiğini, bölgenin mutlaka görülmesi gerektiğini söyledi. Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinden gelen emekli öğretmen Nizamettin Özcan Ören
ise ülkeyi tanımak için katıldığı tur kapsamında gezdiği Muradiye Şelalesi'nden çok etkilendiğini dile getirdi.
Fügen Sarıkaya
da tura Ankara'dan katıldığını anlatarak, "Van'ı arkadaşlarım tavsiye etmişti, ilk kez geldim. Önce tereddüt etmiştim, gelip gördükten sonra kaygılarımın yersiz olduğunu gördüm. Burası doğası, insanı ve havasıyla görülmeye değer bir yer." dedi.
Ankara,Van,Muradiye Şelalesi
13 Aralık 2018 Perşembe 13:25