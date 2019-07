Murat Ağcabay: Bu lig size büyük geldi, bırakın gidin

"Engellerin kaldırılmasını bekliyoruz"

"Hocamız, transferimiz, cezayı kaldıracak paramız hazır"

" Türkiye'de 30 yılda yabancıya 24.5 milyar € harcandı"

"Stat için 'istedik, vermediler' iddiası doğru değil"

"Transferde '8 ismi bekletiyoruz' deyip Altay'ı sattılar"

"İdmanlar kapalı, yorumlar kapalı, başkan kapalı"

İSTANBUL, - Ankaragücü'nde 22-30 Temmuz'da yapılacak seçimde başkanlığa aday olan Murat Ağcabay mevcut başkan Mehmet Yiğiner'e çağrıda bulundu:

Ankaragücü'nde 22 Temmuz'da çoğunluk sağlanamaması durumunda 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek olağan üstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Murat Ağcabay, Asist Analiz'e önemli açıklamalar yaptı. Ağcabay, mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in kendisini engelleme çabaları başta olmak üzere seçilmesi durumunda gerçekleştireceği projelerle ilgili olarak şunları söyledi:

"ENGELLERİN KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ"

"Salı itibari ile kulüpten delege listesini ve mali durumu gösterir tablolarını istedik. Cevabını bekliyoruz. Ancak şu ana kadar tarafımıza iletilen herhangi bir şey yok. Yönetimde görev yapacağımız arkadaşlar listede mi değil mi bilmiyoruz Bu engellerin kaldırılmasını bekliyoruz.

"HOCAMIZ, TRANSFERİMİZ, CEZAYI KALDIRACAK PARAMIZ HAZIR"

Bizim bütün hazırlıklarımız tamam. Hocamız belli, takip ettiğimiz futbolcular var. Transfer yasağını kaldıracağımız 35 milyon TL'lik gibi bir rakam da hazır.

Ankaragücü'nün en çok ihtiyacı olan şeffaf bir yönetim yok. Güven ortamı yok. En önemli sürdürülebilir ekonomi ve sürdürebilir başarı eksikliği var. Alt yapı tamamen kapalı. Alt yapı konusunda önemli çalışmalarımız var. Olympique Lyon, PSG ve Ajax ile görüştük. Bir iyi niyet anlaşması yapılacak. Bizim oradan buraya, buradan da oraya turnuvalar yapılacak. Alt yapıda iyi nesiller yetişmesi için çalışacağız.

"TÜRKİYE'DE 30 YILDA YABANCIYA 24.5 MİLYAR € HARCANDI"

1989 yılından 2019'a olan kadar 30 yılık süreçte Türkiye'de yabancı futbolcuya yapılan harcama 24.5 milyar Euro. Bunun sadece 1 milyar Euro'luk bölümü alt yapıya yatırılsa 50 milyar Euro'luk kazanç sağlayacak bir rakam ortaya çıkacak.

Yabancılara ödenen para maalesef bu rakamlar. İlk yarı Ankaragücü'nün kadrosunda 25 yabancı oyuncu var. 25 yabancı futbolcu ila anlaşma yaptık. İlk yılında futbolcuların bazıları ödemeleri yapılmadığı tek taraflı sözleşmeleri feshettiler. Giden futbolcu evinde otursa da parasını almaya devam ediyor. Gelene de aynı uygulamayı yapıyorsunuz. Bunun gibi kulüplerin transfer yönteminde yapılan yanlışlarından dolayı 24.5 milyar Euro gibi bir rakam zarar verilmiş.

"STAT İÇİN 'İSTEDİK, VERMEDİLER' İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Eryaman Stadı'yla ilgili talebin reddedilmesinin sebebi istenip verilmesi değil. Sayın başkan ücretsiz kiralayalım istiyor. Sonuçta devlet de buraya bir yatırım yapmış. Bizim ortalama seyirci sayımız 11 bin. Buradan da bir gelir elde ediliyor. Hep alalım, ama vermeyelim olmaz. Kiralamaya vermesi normal. Başkan taraftara da bunu "İstedik, vermediler" diye anlatıyor. Ancak gerçek böyle değil.

"TRANSFERDE '8 İSMİ BEKLETİYORUZ' DEYİP ALTAY'I SATTILAR"

Kulübün şu an yaptığı transfer çalışmaları ile ilgili olarak başkan kendi ifadesiyle '8 futbolcu ile anlaştık ama şu an imza atmıyoruz. Önümüzde kongre var" diyar. Ama diğer taraftan Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'ye satıyor. Şu an iç transferde futbolcularla anlaşmalar yapılıyor. Bana göre söylediği o 8 oyuncu da yok. Transfer yasağının kalkmayacağını düşünerek eski futbolcuları aradıklarını öğreniyoruz. Gönderdikleri Faty ve Cerci'yi arıyorlar. 'Bu sene de devam edelim, biraz daha yüksek para verelim' teklifini yapıyorlar.

"İDMANLAR KAPALI, YORUMLAR KAPALI, BAŞKAN KAPALI"

Tüm takımlar ikinci kamplarına gidecekler. Hatta çoğu gitti bile. Ankaragücü tesislerinde taraftara ve basına kapalı idman yapıyor. Ankaragücü'nün sosyal medya hesapları yoruma kapalı. Başkanın kendi sayfası da yoruma kapalı,

Ankara'dan bir gazeteci başkana soruyor 'Başkan adayının en büyük ve en doğal hakkı listeleri istiyor" diyor. Ülkede bile insanlara seçim kağıdı geliyor. Benim istediğim hem delege listesi hem mali tablo. Başkan 'İkisini de salona gelir salonda görür' yanıtını veriyor. ya son gün verecek ya da son iki gün kala verecek 'Sen verdim çalışmadı' diyecek.

Sayın başkana sesleniyorum: Bu işi yapamadı. Bu lig kendisine bir gömlek büyük geldi. Bıraksın gitsin. Yapan ellere teslim etsin kulübü."