Murat Ağırel gözaltına alındı
Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, gözaltına alındı.
08.03.2020 10:34
Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Ağırel, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Ağırel'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Ağırel, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Ağırel'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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