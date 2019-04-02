Murat Akdeniz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ARDAHAN ÇILDIR belediye başkan adayı olan Murat Akdeniz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ARDAHAN ÇILDIR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Murat Akdeniz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ARDAHAN ÇILDIR adayı Murat Akdeniz kimdir? BTP ARDAHAN ÇILDIR adayı Murat Akdeniz yüzde kaç oy aldı?

Murat Akdeniz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ARDAHAN ÇILDIR belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Akdeniz ÇILDIR ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. ÇILDIR ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Murat Akdeniz adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

ARDAHAN ÇILDIR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.