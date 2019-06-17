Murat Akınca ile evlenen Zerrin Özer kimdir?

Tülay Özer'in kardeşi, 62 yaşındaki Zerrin Özer Murat Akınca ile dünya evine girdi. Zerrin Özer nereli, kaç yaşında? Zerrin Özer sevgilisi kaç yaşında? Zerrin Özer hayatı, biyografisi…

ZERRİN ÖZER KİMDİR?

Şarkıcı Özer, 4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1970'li yılların önde gelen sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşidir. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile başladı. Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı TRT yarışmasında birinci olmasıyla da müziğe yoğunlaştı. İlk plağı olan Bizler ve Sizler - Yalvarırım adlı 45'liği 1976 yılında yayınlandı. Ardından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yaptı.

ALTIN PLAK ÖDÜLÜNÜ ALDI

Zerrin Özer, 1979 yılında ilk sözü ve müziği Orhan Gencebaytaşıyan 'Gönül' ile büyük bir çıkış yaptı, 1980 yılının 45'liği seçilen ikinci ve son 45'liği "Gönül - Yaman Olurum" ile Altın Plak ödülünü almaya hak kazandı. 1980 yılında ilk albümü "Seni Seviyorum"u çıkardı, aynı yıl "Sevgiler" geldi. 1982 yılında, Paris'te, Eyfel Kulesi'nde, 'Binbir Gece' adı altında Türkiye'yi tanıtıcı konserler verdi. Bir yıl sonra Paris'teki Olympia'da bir resital için sahneye çıktı. 1981 yılında "Ve Zerrin Özer" albümüyle arabeske yöneldi. 1982'de "Gelecek Misin?", 1984'te "Mutluluklar Dilerim", 1985'te "Evcilik Oyunu" ve "Kırmızı" adlı albümleri çıktı. 1987 yılında son LP'si "Dayanamıyorum" adlı albümü çıktı. 1988 yılında "Dünya Tatlısı" albümüyle (ilk CD'si) yeniden pop müziğine dönüş yaptı.

EN İYİ ALBÜM ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Ünlü şarkıcı, 1990 yılında çıkan "İşte Ben" albümüyle en iyi albüm ödülünü kazandı. Aynı yıl müzisyen Alper Önal'la evlendiyse de ertesi yıl boşandı. 1991 yılında "Sevildiğini Bil" albümü çok sevildi. 92 yılında çıkan "Olay Olay" albümü pek ilgi görmedi ve bunun üzerine bir süre albüme ara verdi. 1996 yılında "Zerrin Özer" albümüyle müziğe dönen sanatçı, ertesi yıl "Zerrin Özer 97" albümünü çıkardı.

TÜRK POP MÜZİĞİN BE DİVASINDAN BİRİ

2000 yılında yaptığı "Bir Zerrin Özer Arşivi" best of albümüyle ikinci kez en iyi albüm ödülünü kazandı. 2001 yılında eski parçalardan oluşan "Ben" çıkardı. 2002 yılında yaptığı "Ölürüm Ben Sana" albümü beklediğini veremese de, 2005 yılında yaptığı "Ve Böyle Bir Şey" türkü-caz albümü büyük beğeni topladı. Bu albümü de Altın Plak'la ödüllendirildi.Sanatçı, Ajda Pekkan, Nilüfer, Sezen Aksu ve Nükhet Duru ile birlikte Türk Pop Müziği'nin beş divasından biri olarak anılmaktadır. 2006 yılında Levent Süren ile evlendi.