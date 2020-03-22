Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Murat Avcı'ya ünlü isimlerden destek geldi - Haberler

Murat Avcı'ya ünlü isimlerden destek geldi

Yazar Murat Avcı, bir süre önce çıkarttığı 'Allah var gam yok' adlı kitabından elde edeceği geliri şehit ailelerine bağışlayacağını duyurmasının ardından ünlü sanatçılar destekte bulundu.

22.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:17
Murat Avcı'ya ünlü isimlerden destek geldi
Yazar Murat Avcı, bir süre önce çıkarttığı 'Allah var gam yok' adlı kitabından elde edeceği geliri şehit ailelerine bağışlayacağını duyurmasının ardından ünlü sanatçılar destekte bulundu.

Sosyal medya hesabından 'Allah var gam yok' kitabını paylaşarak, kitaptan elde ettiği geliri şehit ailelerine duyuracağını açıklayan Yazar Murat Avcı'ya ünlü isimlerden destek geldi. Murat Avcı'nın paylaşımını, kendi hesaplarında paylaşan ünlüler, şehit ailelerine yapılacak olan yardıma katkıda bulundu. Yazar Avcı, ünlü isimlerin gösterdiği ilgiye çok mutlu olduğunu belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Murat Avcı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz

Son Dakika Güncel Haberleri

Evde kalan çocukların ailelerine oyun önerisi - Haber Tunceli'de bottan Munzur Çayı'na düşen uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haber İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma... - Haber Genelge kapsamında olmakla birlikte, hizmetine ihtiyaç duyulabilecek kamu görevlileri ile eczacılar... - Haber Rusya'dan İtalya'ya yapılacak tıbbi yardım hazırlıkları tamamladı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var - Haber ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı - Haberler
Loading