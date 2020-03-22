Yazar Murat Avcı, bir süre önce çıkarttığı 'Allah var gam yok' adlı kitabından elde edeceği geliri şehit ailelerine bağışlayacağını duyurmasının ardından ünlü sanatçılar destekte bulundu.Sosyal medya hesabından 'Allah var gam yok' kitabını paylaşarak, kitaptan elde ettiği geliri şehit ailelerine duyuracağını açıklayan Yazar Murat Avcı'ya ünlü isimlerden destek geldi. Murat Avcı'nın paylaşımını, kendi hesaplarında paylaşan ünlüler, şehit ailelerine yapılacak olan yardıma katkıda bulundu. Yazar Avcı, ünlü isimlerin gösterdiği ilgiye çok mutlu olduğunu belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA