Murat Aydın'ın Titreyen Köpek İçin "Üşümesin, Hasta Olacak" Demesi Duygulandırdı

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Soğuksu'da esnafı ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek seçimlerde destek istedi. Aydın'ın girdiği kuaförde sevdiği bir köpeği için "titriyor bu üşümesin, hasta olacak üşümesin" diyerek hayvanlara olan şefkatini göstermesi duygulandırdı.31 Mart Yerel Seçimlere sayılı günler kala esnaf ziyaretlerine daha da ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Soğuksu Mahallesi'nde esnafları tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşarak sohbet eden Aydın, onların sorunlarını dinledi. Esnaflar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, samimi tavırlarıyla vatandaşların gönlünü kazandı. Restoranından marketine, kuaföründen fırınına ziyaret etmedik yer bırakmayan Aydın, son olarak bir kuaföre girdi."Titriyor bu üşümesin, hasta olacak"Kuaförde yine esnaflarla tokalaşarak sohbet eden Başkan adayı Aydın, burada da vatandaşların hal ve hatırlarını sorarak yaşadıkları sorunları öğrendi. Sorunları not eden Aydın, yapacağı projelerden bahsederek seçimlerde destek istedi. Sohbet esnasında iş yeri sahibinin koltukta oturan köpeğini gören Aydın, onu sevmeye başladı. Sevdiği esnada köpeğin titrediğini gören Başkan adayı Aydın, "titriyor bu üşümesin, hasta olacak" diyerek tedirginliğini dile getirdi. İş yeri sahibinin, "yeni banyo yaptırdık" demesi üzerine köpek için uyarıda bulunan Aydın'ın onunla biraz oynaması renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL