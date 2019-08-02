Murat Başaran, Beyaz TV'ye konuk oldu

Programda, esmalarla ilişkilerin düzeltilmesinin önemine vurgu yapan Murat Başaran, aile içi huzurun esmalar sayesinde gelebileceğini dile getirdi. Başaran, "Sevgili Nilüfer Batur'un sunduğu programa katıldık. Anka frekansını ve bu frekansın yaydığı olumlu enerjiyi anlattık. Elbette esmalardan da bahsettik. Bolluğu, bereketi ve aile içi huzuru getiren esmaların hangileri olduğunun üzerinde durduk. Ayrıca Anka Duası ile enerji frekansınızın yükselmesi konularında dinleyenlere, izleyenlere bilgiler verdik. Enerji yükselmesi yoluyla panik atak, depresyon, tükenmişlik sendromu, sevgisizlik, değersizlik gibi duygu durumlarından kurtulacaksınız" dedi.

Geçmiş ve Geleceği Metafor ile Anlattı

Geçmiş ve geleceği araba metaforu ile anlatan Murat Başaran, geçmişe çok fazla bakmanın travmaların üzerinde büyük etkisi olduğunu söyledi. Başaran, "Arabalarda dikiz aynası geriyi gösterir ve küçüktür. Ancak önümüze baktığımız ön cam büyüktür. Bu ne demek? Arkana yani geçmişe çok fazla bakma, daima önüne bak. Bilinçaltına girip formatı değiştirmek istiyorsan bunun da bir yolu var. Birçok dua okunuyor ve bunlar bizi etkiliyor. Neden dualar ya da ezanımız makamlı okunuyor? Çünkü bunlar bizi oldukça derinden etkileniyor. İlahilerde mevlitlere gidiliyor ve hoca öyle bir güzel anlatıyor ki bu da bilinçaltımızı fazlaca etkiliyor" diye konuştu.

Başaran: "Rüyamda Anka Kuşunu Gördüm"

Spil Dağından yaptığı canlı yayınla Anka kuşunu tüm takipçilerine gösterdiğinin altını çizen Murat Başaran, sözlerine şöyle devam etti: "Rüyamda gördüğüm Anka kuşunun peşine düştüm ve Spil Dağının beni çağırdığını fark ettim. Bu durumu Facebook takipçilerimle de paylaştım. Hemen arabama bindim ve Spil'e çıktım. Rüyamda gördüğüm bulut karşımdaydı. Bu bulut Anka kuşu şeklindeydi ve bu frekansı gerçekten yaşamak için orada kontakt kurdum. Bulutu Facebook'ta canlı yayınla takipçilerime de gösterme şansını elde ettim"