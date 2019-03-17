Murat Başoğlu'ndan Dikkat Çeken Paylaşım: Bağıra Bağıra Sustum

Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden Murat Başoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başoğlu, "Bağıra bağıra sustum!" açıklamasıyla dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Murat Başoğlu, Bodrum ilçesinde, öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti. Ünlü sunucu daha sonra boşandığı eşi Sadiye Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

"BAĞIRA BAĞIRA SUSAR"

Başoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte "Sustum" diyen Murat Başoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım: Bazen hayat yorar insanı. Şarkılar yorar, beklemek yorar, özlemek yorar, affetmek yorar, hoş görmek yorar, boşvermek bile yorar. Ve insan susar... Her şeye, herkese rağmen... Elinden gelen tek şeyi yapar. Bağıra bağıra susar.

"BOMBA GİBİYİM!"

Öte yandan Başoğlu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenmişti. Kendisini nasıl hissettiğini soran gazetecilere sunucu, "Bomba gibiyim, kendimi çok iyi hissediyorum. Bu yaz sizlere süprizlerim olacak, ekranlara dönüyorum. Aynı zamanda Bodrum'da güzel şeyler yapacağım" demişti.

"GÜZEL BİR YIL YAŞAYACAĞIM"

Sözlerine kötü günler geçirdiğini söyleyerek devam eden Başoğlu, "Herkes zor günler geçirebilir, ben de çok kötü günler geçirdim ama Allah'ın izini ile herşeyi atlattım. Güzel bir yıl yaşayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN BASTIĞIM YERDE AYAK İZİMİ BIRAKIRIM!"

Sosyal medyada ve sosyal yaşantısında ölüm tehditleri aldığı ve bunları çok kaale almadığını söyleyen Murat Başoğlu, "Bazı haddini bilmezler tehdit ediyorlar ama adam öldürmeyi sinek öldürmek zannediyorlar. Kimse öyle bir şeye cesaret edemez, benim adım Murat Başoğlu. Ben bastığım yerde ayak izimi bırakırım! Herkes aklını başına devşirecek! Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Darp marp olayları da palavra. Benim hakkımda çıkan çoğu haberler yalan. Evlilikte bazen bunlar olabiliyor, eski eşimle konuşmuyorum ayrıca konuşup ne yapacağım? 14 yaşında bir oğlum var. Sadece oğlumu görüyorum. Herkes hata yapar, herkesin yanlışları vardır önemli olan bu yanlışlardan dönüp hayata devam edebilmektir" dedi.