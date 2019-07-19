Murat Başoğlu ve Rana Altuntaş'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı

Öz yeğeni Burcu Karadayı ile yaşadığı aşkla olay olan, ardından eşi Hande Bermek'ten boşanan Murat Başoğlu'nun yeni ilişkisi ortaya çıktı. Ünlü futbolcu Ali Turan'ın boşandığı eşi Rana Altuntaş ile fotoğrafları basına sızdı. Başoğlu ve Altuntaş'ın daha boşanmadan ilişkiye başladığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Ünlü futbolcu Ali Turan'dan iki yıl önce boşanan Rana Altuntaş ile birlikte olan, ancak sonrasında yollarını ayıran Başoğlu'nun, Altuntaş ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Yasak bir aşka daha imza atan ikilinin ilişkilerinin evli oldukları dönemde başladığı iddia edildi.