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Murat Başoğlu ve Rana Altuntaş'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı

Yeğeni Burcu Karadayı ile teknede uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan ve sonrasında eşinden boşanan Murat Başoğlu'nun iki sene önce futbolcu Ali Turan ile boşanan Rana Altuntaş ile fotoğrafları ortaya çıktı.

19.07.2019 12:18

Öz yeğeni Burcu Karadayı ile yaşadığı aşkla olay olan, ardından eşi Hande Bermek'ten boşanan Murat Başoğlu'nun yeni ilişkisi ortaya çıktı. Ünlü futbolcu Ali Turan'ın boşandığı eşi Rana Altuntaş ile fotoğrafları basına sızdı. Başoğlu ve Altuntaş'ın daha boşanmadan ilişkiye başladığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Ünlü futbolcu Ali Turan'dan iki yıl önce boşanan Rana Altuntaş ile birlikte olan, ancak sonrasında yollarını ayıran Başoğlu'nun, Altuntaş ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Yasak bir aşka daha imza atan ikilinin ilişkilerinin evli oldukları dönemde başladığı iddia edildi.

Murat Başoğlu ve Rana Altuntaş'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı

Rana AltıntaşRana Altıntaş'ın eski eşi Ali Turan kimdir?

Murat Başoğlu, Altuntaş, Magazin, Spor

YORUMLAR (9)
RUHI-BJK: ABİ UÇAN KAÇAN MAŞALLAH :-) VATANI MI SATTI HIRSIZLIK MI YAPTI ? . . . GEÇİN BUNLARI. . .
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HAYDAA: ula siz bu adamın uçkurunun bekçisi misiniz bi rahat bırakın adamı
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ARZU: hiçbi, riniz sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz
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CCC: bunun durumuna da çüşşşş yani
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EMEKLİ: Ya boyle sacmasapan seyleri haber yapmayin bu tip adamlar gundemde kalma cabasi icindeler birazda halkin gecim derdini emekli isci memura yapilan zamlari yazin bizene bu adamin ozel hayatindan
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EMRE: murat başoğlunun önünde insan ayakkabı bağlamaya korkar
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MENZİLCİ MÜSLÜMAN: murat başoğlu yıpratılmaya çalışılıyor, namazında niyazında allah dostu olan bir insandır, şehsen bir kaç defa menzil de gördüm kendini, tövbe ederek islama dönmüştür. bu tarz haberler yapmayın lütfen, hayırlı cumalar
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KİME NE: Muratın menziline girenlerin durumu ortada. . Şikayet yok. . . kimseye söz düşmez. . Allah mutlu mesut etsin
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ECABATLI: Noel baba gibi olmuş hala haylazlık peşinde. .
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