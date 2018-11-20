Murat Başoğlu ve Yeğeninin Teknedeki Görüntülerine Açılan Tazminat Davası Reddedildi

Yeğeniyle teknede görüntülenen sunucu Murat Başoğlu
hakkında açılan 1 milyonluk tazminat davası reddedildi.
Boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Başoğlu Kabadayı'nın kendisini Murat Başoğlu ile aldattığı iddiası üzerine Selçuk
Kabadayı, Murat Başoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.
Anadolu 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen karar duruşmasına davacı Selçuk Kabadayı katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Davacı Selçuk Kabadayı'nın avukatı Handan Yazıcıoğlu, davanın kabulünü isterken, davalı Murat Başoğlu'nun avukatı Tansu Öztok ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme, davacı Selçuk Kabadayı'nın açtığı tazminat davasının gerekçesinin daha sonra açıklanmak üzere reddine karar verdi.
Olayın geçmişi
Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın teknede çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı, Anadolu 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Selçuk Kabadayı dava dilekçesinde, 14 yıllık eşi Burcu Başoğlu'nun öz amcası Murat Başoğlu ile birlikte çıkan görüntülerinin sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliği taşıdığını belirtmişti. - İSTANBUL
Selçuk,Murat Başoğlu