Murat Bayraktar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAKARYA SAPANCA belediye başkan adayı olan Murat Bayraktar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA SAPANCA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Murat Bayraktar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SAKARYA SAPANCA adayı Murat Bayraktar kimdir? BTP SAKARYA SAPANCA adayı Murat Bayraktar yüzde kaç oy aldı?

Murat Bayraktar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAKARYA SAPANCA belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Bayraktar SAPANCA ilçesinde % 1,47 oranında oy almıştır. SAPANCA ilçesinde % 1,47 oranında oy olan Murat Bayraktar adlı BTP adayı toplamda 379 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA SAPANCA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.