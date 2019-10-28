Murat Boz'a sarıldığı fotoğrafı paylaşan Hadise, Aslı Enver'in hayranlarını kızdırdı

2,5 yıllık ilişkilerinin ardından 2018 Nisan ayında ayrılan Murat Boz ve Aslı Enver, 7 ay sonra barışmış ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Ancak önceki gün ikilinin yeniden ayrıldığı haberi, hayranlarını derinden üzmüştü.

MURAT BOZ'A SARILDIĞI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Bu haberim ardından O Ses Türkiye Jüri üyesi Hadise'nin sosyal medya paylaşımı Aslı Enver hayranlarını çileden çıkardı. Murat Boz'la adı sürekli aşk dedikodularına karışan şarkıcı Hadise, çiftin ayrılık haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Murat Boz'a sarıldığı fotoğrafla birlikte O Ses'in kulisinden görüntüler paylaştı. Ünlü şarkıcının Murat Boz'la olan samimi fotoğrafı, sosyal medyada infial yarattı.

"ÇOK AYIP"

Çoğu Instagram kullanıcısı Hadise'yi eleştiri bombardımanına tuttu. Bir kullanıcı "Daha ilişkisi biteli bir gün olmuş, adamla böyle bir paylaşım yapması çok ayıp arkadaşça olsa bile yıllardır haklarında aşk dedikodusu yapıldığını bile bile! Hadise tam bir primci" yorumunu yaptı.