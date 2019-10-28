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Murat Boz'a sarıldığı fotoğrafı paylaşan Hadise, Aslı Enver'in hayranlarını kızdırdı

Bir dargın bir barışık ilişkilerine son noktayı koyan Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin ayrılığı sevenlerini üzmüştü. Ayrılıktan hemen sonra Hadise'nin yaptığı paylaşım ise sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

28.10.2019 10:06

2,5 yıllık ilişkilerinin ardından 2018 Nisan ayında ayrılan Murat Boz ve Aslı Enver, 7 ay sonra barışmış ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Ancak önceki gün ikilinin yeniden ayrıldığı haberi, hayranlarını derinden üzmüştü.

MURAT BOZ'A SARILDIĞI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Bu haberim ardından O Ses Türkiye Jüri üyesi Hadise'nin sosyal medya paylaşımı Aslı Enver hayranlarını çileden çıkardı. Murat Boz'la adı sürekli aşk dedikodularına karışan şarkıcı Hadise, çiftin ayrılık haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Murat Boz'a sarıldığı fotoğrafla birlikte O Ses'in kulisinden görüntüler paylaştı. Ünlü şarkıcının Murat Boz'la olan samimi fotoğrafı, sosyal medyada infial yarattı.

"ÇOK AYIP"

Çoğu Instagram kullanıcısı Hadise'yi eleştiri bombardımanına tuttu. Bir kullanıcı "Daha ilişkisi biteli bir gün olmuş, adamla böyle bir paylaşım yapması çok ayıp arkadaşça olsa bile yıllardır haklarında aşk dedikodusu yapıldığını bile bile! Hadise tam bir primci" yorumunu yaptı.

Murat Boz'a sarıldığı fotoğrafı paylaşan Hadise, Aslı Enver'in hayranlarını kızdırdı

Aslı Enver, Murat Boz, Hadise, Magazin


YORUMLAR (13)
BİRSEN:aslı envere bak bide bu hadiseye aralarında koca dağlar var ayrıca kadına bari saygın olsaydı hadise daha yeni ayrılmışlar nispet yapar gibi başka paylaşacak bir şey bulamadınmı
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GURBETCİ:Sarilir. Kime ne? Ya arkadasca ya baska mantikla. Kime ne?
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ASABİ:DOĞRU NEDİR DOĞRULUK NEDİR? BU GÖRECELİ BİR ŞEYDİR YANİ SENİN DOĞRU DEDİĞİN BENİM İÇİN YANLIŞ BENİM DOĞRU DEDİĞİMDE SENİN İÇİN YANLIŞ OLABİLİR BU ÇOK NORMAL BİR DURUMDUR ÇÜNKÜ HERKESİN YAŞAM ŞEKLİ FARKLIDIR HERKESİN YOLU AYRIDIR BENİM MİDEMİ BULANDIRAN HERKESİN İNSANLARI KENDİ HAYAT GÖRÜŞÜNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİDİR NE MALUM BELKİ SENİN GİTTİĞİN YOL YOL DEĞİL BİR TEK SİZMİSİNİZ DOĞRU GİDİN YOLUNUZA BANA UZAK ALLAHA YAKIN OLUN
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RECEP.:Len bunların hangisi adam be murat boz mu bırakın bu işleri be hepsinin işi gücü dalga dümen
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DURUŞ ÖNEMLİ:Eda yazmış,daha Güzel Hadise diye.Burda kimsenin Güzelliği tartışılmıyor,burda DURUŞ ÖNEMLİ Murat Boz ve Hadisenin yaptığını kınıyorum.Böyle haberlerle gündem olmasına.....herkezin özel Hayatı kendine,fakat Sanatçı olunca yapılan hatalarıda herkeze bildirmek Ayıp yaaa inan Ayippp
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EDA:hadise daha güzel
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SİBEL:Hadiseyi makyajsız görsen ayşen gruda daha güzel dersin. . .
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CONI:HADISE DEFOL GIT BELCIKAYA
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HADİSE:Gitmicem banane banane. . . Burda keyfim yerinde. . .
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6 0
ZİYAA:Yoksa sen bunla ha! Köftehor.
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