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Murat Boz'dan romantik paylaşım: En güzel derinlik

Yakışıklı popçu Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver'le olan fotoğrafını romantik bir notla paylaştı. Boz, siyah beyaz fotoğrafına "En güzel derinlik" notunu düştü.

30.07.2019 13:22
Murat Boz'dan romantik paylaşım: En güzel derinlik

Uzun bir ayrılığın ardından ilişkilerine ikinci bir şans veren Murat Boz ve Aslı Enver aşkı dolu dizgin devam ediyor.

BÜYÜK TUTKUYLA AŞKLARINI YAŞIYORLAR

Aşklarının bir dönemini ayrı geçiren ancak sonrasında çok daha büyük bir tutkuyla ilişkilerine geri dönen Murat Boz ve Aslı Enver son zamanlarda yaptıkları paylaşımlarla adeta ayrı kaldıkları zamanın acısını çıkartıyor.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Murat Boz ve Aslı Enver sosyal medya hesaplarından birbirlerine olan aşklarını her seferinde dile getiriyor. Son olarak ünlü popçu Murat Boz, Instagram hesabından sevgilisi Aslı Enver için yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi.

"EN GÜZEL DERİNLİK"

Murat Boz sevgilisi Aslı Enver ile birlikte çekilen siyah beyaz fotoğrafı "En güzel derinlik" notuyla paylaştı.


Aslı Enver, Murat Boz, Magazin

YORUMLAR (14)
GELECEKTEN GELEN: İLERİDE İKİZ ÇOCUKLARI OLACAK
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TURKİHS: Murat bey bu hatun sana yakışmıyor. . . Yakma kendini :)
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RÜMEYSA DİNİBÜTÜN: Böyle nikahsız olarak el ele sokaklarda dolaşmalarını doğru bulmuyorum. Dinimize göre cezalandırılmaları gerekir.
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6.FİLO: RÜMEYSA Adıyla yorum yapan Dürbünlüdür
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KADİR AKLIBÜTÜN: nikahsız el ele dolaşmak islamı kullanıp rant elde etmekten iyidir
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ADAR: O KADAR AŞIKLAR AMA EVLENMİYORLAR? BU NE İŞ?
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ALİ: Yakışıklı değil para ve şöhretleri var çarşıda bunlardan daha yakışıklı onbinlerce genç var
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ADINIZI YAZIN: HADİ HAYIRLISI. EVLENİRLER BELKİ. .
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6.FİLO: Aslı gerçekleri biliyor mu bilmiyorum ama Murat Boz''un kim nasıl biri olduğunu öğrenince şok olur.
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BJ...: BUNLARINKİ Sİ DANIŞIKLI DÖVÜŞ . . . . . BİR AYRILIR BİR BARIŞIRLAR GÜNDEMDEKİ DURUMA GÖRE. . . TIPKI BEREN KENAN GİBİ. . . . . . . . . .
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