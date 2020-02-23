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'Murat Boz evde üstü çıplak dolaşıyor'

Caroline Yılmaz, Caroline Show adlı programında komşusu Murat Boz'un ev hallerini anlattı

23.02.2020 05:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 05:41'Murat Boz evde üstü çıplak dolaşıyor'

Caroline Yılmaz, TV 8,5'ta yayınlanan Caroline Show adlı programında Karadeniz müziğinin yıldızı Ekin Uzunlar, şarkıcı Irmak Arıcı ve gazetecisi Salih Keçeci'yi konuk etti.& ;

Evde üstü çıplak dolaşıyor

Caroline Yılmaz 17. katta oturduğunu gizli bir hayranının devamlı kendisine drone gönderdiğini söylerken konu komşuluğa geldi. Murat Boz ile komşu olduğunu söyleyen Caroline Yılmaz, "Murat Boz'un ev hallerini çok sık şahit oluyorum. Evde sık sık arkadaşlarıyla parti veriyor. Üstü çıplak dolaşıyor, buzdolabının kapısını açıp elma alıp yiyor. Sonra kahve içiyor, geriniyor, esniyor" dedi.& ;

gelirini bağışlıyor

Ekin Uzunlar ve Irmak Arıcı'nın şarkılarının YouTube'da 100 milyon rakamına yaklaştığı konusu açılınca Caroline Yılmaz, "ben Youtube geliriyle tekerlekli sandalye alıyorum ihtiyacı olanlara" dedi. Programda Caroline Yılmaz 5 adet, Ekin Uzunlar ve Irmak Arıcı da omurilik felçlilerine 1'er adet tekerlekli sandalye bağışladılar.& ;


Salih Keçeci, Murat Boz, Youtube, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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