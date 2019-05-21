Murat Boz, Kaslı Fotoğrafıyla Takipçilerinin Aklını Başından Aldı!

Ünlü şarkıcı Murat Poz sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinden tam puan aldı. Murat Boz, spor yaptığı anların görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Boz'un bir takipçisi paylaşıma, "Yaza bomba gibi hazırlanmışsın." yorumunu yaptı.

EKREM İMAMOĞLU'NA 100 BİN TL BAĞIŞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi için partiler Hazine'den yardım almayacak. CHP, bunun için Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla bir bağış kampanyası başlatmıştı. Murat Boz'un bağış kampanyasına 100 bin TL yatırdığı iddia edilmişti. Yasalar gereği, bir kişi bir siyasi partiye 1 yıl içinde en fazla 54 bin 566 TL bağışlayabiliyor. Durum böyle olunca,İddiaya göre, 100 bin TL'lik bağışı gören CHP yönetimi, Murat Boz ile irtibata geçerek bu miktarın üzerindeki tutarın parti kasasına giremeyeceğini bildirdi.Murat Boz ise 54 bin 566 TL'yi kendi adına 45 bin 434 lirayı annesi adına yatırdı.