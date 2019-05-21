21.05.2019 22:52
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Murat Boz, Kaslı Fotoğrafıyla Takipçilerinin Aklını Başından Aldı!

Yakışıklı popçu Murat Boz, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla takipçilerinin aklını başından aldı. Boz'un bir takipçisi paylaşıma, "Yaza bomba gibi hazırlanmışsın." yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcı Murat Poz sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinden tam puan aldı. Murat Boz, spor yaptığı anların görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Boz'un bir takipçisi paylaşıma, "Yaza bomba gibi hazırlanmışsın." yorumunu yaptı.

EKREM İMAMOĞLU'NA 100 BİN TL BAĞIŞLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi için partiler Hazine'den yardım almayacak. CHP, bunun için Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla bir bağış kampanyası başlatmıştı. Murat Boz'un bağış kampanyasına 100 bin TL yatırdığı iddia edilmişti. Yasalar gereği, bir kişi bir siyasi partiye 1 yıl içinde en fazla 54 bin 566 TL bağışlayabiliyor. Durum böyle olunca,İddiaya göre, 100 bin TL'lik bağışı gören CHP yönetimi, Murat Boz ile irtibata geçerek bu miktarın üzerindeki tutarın parti kasasına giremeyeceğini bildirdi.Murat Boz ise 54 bin 566 TL'yi kendi adına 45 bin 434 lirayı annesi adına yatırdı.

Murat Boz, Kaslı Fotoğrafıyla Takipçilerinin Aklını Başından Aldı! Murat Boz, Magazin


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR (5)
KRAL: NE? KİM HAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAAHHAHAHAHAHAHAHAAHAHAAAAA ZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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DAHA ÖNCEDE OYUNU HDP YE VERMİŞTİ: YEMİ BİZİM KÜMESTE YİYİP. CHP NİN KÜMESİNE YUMURTLAYAN TAVUK MURAT BOZ
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  • HEEEE : HE öyle. he diyorsun
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  • TFF BAŞKANI OL AZİZ BAŞKAN : Hadi lan ordan murat adamdır senin nerden yem yediğin belli oluyo..zamanı gelince o yediğiniz yemler çıkar meydana elbet..
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SELMAN S: SEVMİYORUM BU HERİFİ
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1 1
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