Murat Boz, kendisi için "Evde üstü çıplak geziyor" diyen Caroline Yılmaz'ı yalanladı

Caroline Yılmaz, TV 8,5'ta yayınlanan Caroline Show adlı programına şarkıcı Ekin Uzunlar, Irmak Arıcı ve Salih Keçeci'yi konuk aldı. Konuklarıyla samimi şekilde konuşan Yılmaz, Murat Boz ile komşu olduğunu söyleyerek şarkıcının evdeki hallerinden bahsetti. Yılmaz'ın açıklamalarına Murat Boz'dan yanıt gecikmedi.

"EVDE ÜSTÜ ÇIPLAK GEZİYOR"

Caroline Yılmaz, konuğuyla sohbet ederken; 17'inci katta oturduğunu gizli bir hayranının devamlı kendisine drone gönderdiğini söylerken konu komşuluğa geldi. Murat Boz ile komşu olduğunu söyleyen Caroline Yılmaz, "Murat Boz'un ev hallerini çok sık şahit oluyorum. Evde sık sık arkadaşlarıyla parti veriyor. Üstü çıplak dolaşıyor, buzdolabının kapısını açıp elma alıp yiyor. Sonra kahve içiyor, geriniyor, esniyor" dedi.

"YALAN AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Hakkında çıkan haberlerin kısa sürede yayıldığını gören genç şarkıcı Murat Boz ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Oturduğum apartmanın kat sayısı 17 veya üzeri değil toplam 5 kattır. Magazin muhabiri kardeşlerimizde siteyi biliyor. Yan komşun çok değerli bir müzisyen arkadaşım ve ailesi. Yine apartmanımızda Beşiktaş'ın benim de çok sevdiğimi bir futbolcu arkadaşım ve ailesi oturuyor. Komşularamızın hepsini de tanıyorum... Maksatlı ve baştan sonra yalan olan bu açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz."

"KIRGINLIK OLMASIN, ÖYLE İNSANLAR DEĞİLİZ"

Murat Boz'un hakkındaki iddiaları yalanlamasıyla sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yalanlayan Caroline Yılmaz ise "Eski komşum Murat Boz ile ilgili televizyon programımızda espriyle anlattığım ve art niyetle uzaktan yakından bir alakası olmayan bir anım, yazılı habere dönüştürülünce gerçekten tuhaf olmuş. Ben bile okurken "Böyle mi demişim?" dedim. Halbuki izleyenler bilir, çok sevimli bir diyalogdu. Yanlış anlaşıldıysak üzülürüz, programda da belirttiğim üzere, şarkılarını ve kendisini çok da severek takip ediyoruz. Esprili bir dialoğun yazıya dökülüp keskin bir başlık atılınca tuhaflaşmasından ibarettir. Kırgınlık olmasın biz böyle insanlar değiliz" dedi.