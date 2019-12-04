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Murat Boz, 'O Ses Türkiye'ye davet etti

Sosyal medyada yaptığı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Mehmet Berk Ergin'in Twitter hesabından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yaptığı paylaşımı büyük yankı buldu.

04.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:00Murat Boz, 'O Ses Türkiye'ye davet etti

TV8'de ekran gelen O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden ünlü şarkıcı Murat Boz, Ergin'in paylaşımı sonrası otizm hastası Özcan'ı O Ses Türkiye'ye davet etti.

Mehmet Berk Ergin'in Twitter hesabından "Amcamın kızının otizmli öğrencisi Özcan mutlaka dinlenmeli. Misafir de olsa, en büyük hayali O Ses Türkiye'ye katılmak." şeklindeki tweet'i sonrası Murat Boz da "Bizler de Özcan kardeşimizi O Ses Türkiye sahnesinde görmek istiyoruz. Davetlimizdir. Başımızın üstünde yeri var." paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımın ardından Ergin, yeni bir tweet atarak Murat Boz'la konuştuğunu söyledi.

Fenomen isim, "Otizmli Özcan'ın en büyük hayali gerçekleşiyor... Dün Seda Sayan O Ses Türkiye yönetimine iletirim, demişti. Bugün ise Murat abiyle konuştum, bilgileri verdim, Özcan'ın güzel sesini en kısa zamanda sahnede de dinleyeceğiz, dedi. İyi ki varsın Murat abi." açıklamasını yaptı.


O Ses Türkiye, Mehmet Berk, Murat Boz, Güncel

Kaynak: Bültenler

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