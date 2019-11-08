"Murat Boz" sorusu Hadise'yi çileden çıkardı: Saygısızlık bu!

Bir dargın bir barışık süren ilişkilerine geçtiğimiz günlerde nokta koyan Aslı Enver ve Murat Boz'un ayrılığına neden olarak Hadise gösterilmişti. Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan bu iddiaları sert bir şekilde yalanladı.

AYRILIĞA NEDEN OLAN İSİM OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

Aldıkları ayrılık kararıyla hayranlarını üzen Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin arasına Hadise'nin girdiği iddia edilmişti. Bu söylentilere, Hadise'nin ayrılık haberlerinden hemen sonra Murat Boz'la samimi bir şekilde çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlaması neden olmuştu.

"SAYGISIZLIK BU"

Bir davet çıkışı görüntülenen Hadise'ye konuyla ilgili "Sosyal medyada Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığına sizin neden olduğunuz iddia edildi. Ne diyeceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Hadise, muhabirlerin sorusuna sert yanıt verdi. Güzel şarkıcı "Bu soruya cevap bile vermeyeceğim. Saygısızlık bu! Biz dostuz Murat'la, bunu yıllardır söylüyoruz. Bu saatten sonra bu konuların hala konuşulması çok can sıkıcı. Aslı ve Murat'ı da çok seviyorum. Onların özel hayatını kamera önünde konuşmam." açıklamasıyla dedikodulara son noktayı koydu.