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Murat Boz ve Aslı Enver çifti ayrıldı

İlişkilerine ikinci bir şans veren Aslı Enver ve Murat Boz'un ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver'in 1 ay önce Murat Boz ile Levazım'da yaşadıkları dubleks evden kendisine ait tüm eşyaları alarak ayrıldığı iddia edildi.

27.10.2019 09:16

2.5 yıllık beraberliğin ardından 2018 Nisan ayında ayrılan çift 7 ay sonra barışmış ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Evlenecekleri kesin gözüyle bakılan ünlü çiftten son dakika gelen ayrılık haberi magazin gündemini sarstı. İkilinin ayrıldığı haberi sosyal medyanın en çok konuştuğu konu oldu.

BİRBİRLERİNİN FOTOĞRAFLARINI BEĞENMİYORLAR

İkilinin bir haftadır konuşmadığı ve hatta evlerini bile ayırdıkları iddia edilirken ikilinin hayranları sosyal medyadan da birbirlerinin fotoğraflarını beğenmediklerini ortaya çıkardı. Yaklaşık 4 yıl önce aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver ve Murat Boz daha önce de iki kez ayrılmış ancak geçtiğimiz aylarda ilişkilerine üçüncü şansı vermişlerdi.

EŞYALARINI TOPLAYIP EVDEN AYRILDI

Hayranlarını üzen bu haberden sonra bir flaş bir iddia atıldı. Aslı Enver'in yaklaşık 1 ay önce Murat Boz ile Levazım'da yaşadıkları dubleks evden kendisine ait tüm eşyaları alarak ayrıldığı iddia edildi. Murat Boz ile Aslı Enver'in Levazım'daki evi dizayn ederken eşyaları beraber seçtikleri biliniyordu.

Murat Boz ve Aslı Enver çifti ayrıldı

Aslı Enver, Murat Boz, Magazin


YORUMLAR (9)
BİZENE ÇOK TA TINN:çok önemli gerçekten boş işler bunlar
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NAZ GUL:2 gıcık birbirine iyi yakışıyordu tühh tühh
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ADI ÜSTÜNDE:Murat boz sürekli arayı bozuyor
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KİM:Kim la bu..Mozambik büyükelçiliği çalışanı..
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AVNİ:Aslı bana kaldı desenize
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KIZGIN:Milletin çokta umurunda başka dert kalmadı sanki . . .
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BAYAN:Cokta TIN??
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SMZ:ben şok. .
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EYLÜL:ŞAŞIRAN VAR MI ACABA. . . .
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