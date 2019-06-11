11.06.2019 12:23
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Murat Boz ve Aslı Enver'den hayranlarına evlilik müjdesi

Murat Boz ve Aslı Enver

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın düğününe katılan Aslı Enver-Murat Boz çifti, hayranlarına evlilik müjdesini verdi.

Sunucu Eser Yenenler ve Berfu Yıldız düğününün yankıları devam ediyor. İki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftin mutlu gününe Murat Boz ve Aslı Enver de eşlik etti.

"YAKINDA OLACAK İNŞALLAH"

Düğünde objektiflere samimi pozlar veren Murat Boz ve Aslı Enver çiftinden beklenen haber geldi. İkili, "Düğün planı var mı?" sorusuna, "İnşallah yakında olacak" cevabını verdi.

"KAFA NEREYE BİZ ORAYA"

Sevgililer tatil için ise, "Plan yapmıyoruz. Kafa nereye, biz oraya. En az iki ay iş düşünmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Berfu Yıldız, Eser Yenenler, Magazin

YORUMLAR (4)
ADINIZI YAZIN: bu ünlüler evlenmese de olur ki ztn beraber yasiyorlar evli gibiler. . . evlenmeden cocuk yapiyorlar eser yenerlerin esi gibi örf aadet din birsey mi kaldi yav yazik
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DR.MURAT: Ben şahsıma bu oğlanın bu kızı gerçekten istediğine inanmıyorum.Umarım yanılıyorumdur! (Vücut dili )
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SABIRLI: bunların ilişkisi bana hiçbir zaman samimi gelmedi nedense...böyle nasıl desem bir sevda bir aşk tadında ilişkiden uzak alışkanlık ve yanlız kalmama flörtü havasında
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SEÇİL: Evet evlensinler artık?
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