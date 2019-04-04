Murat Boz ve Aslı Enver'den Kafa Karıştıran Paylaşım! Nişanlandılar mı?

2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan oyuncu Aslı Enver ve şarkıcı Murat Boz, aşkı son sürat devam ediyor. Evlenecekleri konuşulan ünlü çiftten kafaları karıştıran bir yüzük paylaşımı geldi.

ÖNCE ASLI ENVER SONRA MURAT BOZ

6 ay süren ayrılığın ardından çift ilişkilerine bir şans daha vermiş, iddialara göre Enver, Murat Boz ile yeniden barışmayı evlilik şartı ile kabul etmişti. Önce Aslı Enver'de bir tektaş görüldü, şimdi de Murat Boz'da bir yüzük görüldü.

FOTOĞRAFTAKİ YÜZÜK DİKKAT ÇEKTİ

Piyano başından paylaşım yapan şarkıcının fotoğrafındaki yüzük dikkat çekti.

AKILLARDAKİ SORU İŞARETLERİNİ GİDERDİ

Murat Boz ile Aslı Enver'in nişanlandığı düşünülürken, gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Popçu, daha sonra aynı kareyi arkadaşı Gürsel Çelik'i etiketleyip akıllardaki soru işaretlerini giderdi.