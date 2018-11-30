Murat Boz ve Aslı Enver'in Barışmasının Altından Evlilik Şartı Çıktı

Ünlü popçu Murat Boz ve İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Aslı Enver, ayrılığa daha fazla dayanamadı. İlişkileri boyunca parmakla gösterilen çiftin barışma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver, sevgilisi Murat Boz'la evlilik şartıyla ilişkisine yeniden şans verdi.

BİRLİKTELİKLERİNİ NİKAH MASASINA TAŞIYACAK

2,5 yıllık ilişkilerinde 3 kez ayrılan ve 10 aylık ayrılıkları geçen hafta son bulan Murat Boz ile Aslı Enver bu kez kararını verdi. Akşam Life'ın haberine göre, sevgililer birlikteliklerini nikah masasına taşıyacak.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Geçtiğimiz günlerde gazetecilere ilişkisiyle ilgili konuşmayacağını söyleyen, Murat Boz, "Şartlı mı barıştınız? sorusunu da yanıtsız bıraktı.