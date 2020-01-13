Murat Boz, yaptığı teklifle genç yarışmacıyı sevindirdi: Zonguldak'ta birlikte şarkı söyleyeceğiz

'O Ses Türkiye'nin 11 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde, jüri üyelerinden Murat Boz, 16 yaşındaki Zonguldaklı yarışmacıya öyle bir teklif yaptı ki, genç yarışmacı ne diyeceğini bilemedi.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının 26'ncı bölümünde sahne alan Berkay Türk, söz ve müziği Ufuk Beydemir'e ait olan 'Ay Tenli Kadın' adlı parçayı seslendirdi.

"BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEMEK İSTİYORUM"

Sahne performansı ile jüri üyelerini döndürmeyi başaramayan 16 yaşındaki Berkay'a, Murat Boz bir söz verdi.

Memleketi olan Zonduldak'a konser vermek için yılda birkaç geldiğini söyleyen ünlü şarkıcı, yeniden geldiği zaman Berkay ile birlikte bir şarkı söylemek istediğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı, "Ben memleketime konsere çok gidiyorum. Zonguldak'ta konser yaptım, illa ki bir gün yine yapacağım. Oraya geldiğimde seninle beraber bir şarkı söyleyeceğiz ve sahne yanacak. Enerjisi çok güzel, çok efendi bir kardeşimiz. Hemşehrim. Ben seninle sahnemi paylaşmayı çok isterim, tabii ki sen de istersen" diye konuştu.

MURAT BOZ'UN TEKLİFİNE TEŞEKKÜR EDEREK KARŞILIK VERDİ

Berkay Türk, Murat Boz'un teklifine, "Tabii ki, çok isterim. Bunu kim istemez ki? Çok güzel, çok teşekkür ederim" karşılığını verdi.