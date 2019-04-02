Murat Bulut Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL MALTEPE belediye başkan adayı olan Murat Bulut isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL MALTEPE ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Murat Bulut isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL MALTEPE adayı Murat Bulut kimdir? Bağımsız İSTANBUL MALTEPE adayı Murat Bulut yüzde kaç oy aldı?

Murat Bulut Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL MALTEPE belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Bulut MALTEPE ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. MALTEPE ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Murat Bulut adlı Bağımsız adayı toplamda 227 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL MALTEPE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.