Murat Çağlayan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA KIRKAĞAÇ belediye başkan adayı olan Murat Çağlayan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA KIRKAĞAÇ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Murat Çağlayan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA KIRKAĞAÇ adayı Murat Çağlayan kimdir? BTP MANİSA KIRKAĞAÇ adayı Murat Çağlayan yüzde kaç oy aldı?

Murat Çağlayan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA KIRKAĞAÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Çağlayan KIRKAĞAÇ ilçesinde % 2,99 oranında oy almıştır. KIRKAĞAÇ ilçesinde % 2,99 oranında oy olan Murat Çağlayan adlı BTP adayı toplamda 745 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA KIRKAĞAÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.