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Murat Cavcav, Barcelona Başkanı Bartomeu'yla görüştü

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu'yla bir araya geldi.

19.12.2019 23:37 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:38
Süper Lig ekiplerinden 'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, 'nın başkanı Josep Maria Bartomeu'yla bir araya geldi.
Barcelona'nın kulüp binasında samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Murat Cavcav, Bartomeu'ya kırmızı-siyahlı forma hediye etti. Katalan ekibinin başkanı ise Cavcav ve yönetim kurulu üyesi Murat Öngelen'e isimlerinin yazılı olduğu Barcelona formasını takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bartomeu, "Hepimiz, futbol ailesinin parçasıyız, ziyaretiniz beni mutlu etti." ifadesini kullandı.
Murat Cavcav ise her iki başkanın da zorlu görevleri olduğunu vurgulayarak, "Ancak böylesine camiaların başkanı olmak da onur ve gurur verici. Umuyorum ki iki kulüp bu sezonu başarıyla tamamlar." değerlendirmesinde bulundu.
Murat Cavcav, Barcelona Başkanı Bartomeu'yla görüştü

Josep Bartomeu, Gençlerbirliği, Barcelona, Spor

Kaynak: AA


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