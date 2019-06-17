17.06.2019 19:44
Haberler»Spor » Haber

Murat Cavcav: "Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık"

Murat Cavcav: "Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık"

Gençlerbirliği yönetimi, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağlayamayan Mustafa Kaplan ile görüşme kararı aldı.

Gençlerbirliği yönetimi, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağlayamayan Mustafa Kaplan ile görüşme kararı aldı.

Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Cavcav, "Olağan genel kurulumuzu tamamladık. Birinci adımımızı atlattık. Bugün yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı düzenledik. Burada görev dağılımını ve planlamalarımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık. Yarın kendisi ile görüşeceğim" şeklinde konuştu. - ANKARA
Kaynak: İHA
MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:49 Trabzonspor'da Fıratcan Üzüm imzayı attı
19:47 Trabzonspor, Fıratcan Üzüm için imza töreni düzenledi
19:45 Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü KAP'a bildirdi
19:43 Murat Cavcav: "Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık"
19:37 Galatasaray'ın istediği Skov, futbol hayatını Türkiye'de sürdüreceği iddialarını yalanladı
19:36 Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü KAP'a bildirdi
19:33 Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı!