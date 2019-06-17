17.06.2019 19:51
Haberler»Güncel » Haber

Murat Cavcav: "Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık"

Murat Cavcav: "Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık"

Gençlerbirliği yönetimi, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağlayamayan Mustafa Kaplan ile görüşme kararı aldı.

Gençlerbirliği yönetimi, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağlayamayan Mustafa Kaplan ile görüşme kararı aldı. Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Cavcav, "Olağan genel kurulumuzu tamamladık. Birinci adımımızı atlattık. Bugün yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı düzenledik. Burada görev dağılımını ve planlamalarımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan isminde fikir birliğine vardık. Yarın kendisi ile görüşeceğim" şeklinde konuştu.
(İHA)
Kaynak: İHA
MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:58 İzmir'i dakikalar içerisinde sağanak yağış vurdu
19:58 Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi
19:58 Muhammed Mursi vefat etti
19:57 PENDİK'TE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDEN KİŞİ KAMERADA
19:56 Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız
19:56 GÜNCELLEME - Bafra'da baraj gölüne kamyonetin düşmesi
19:56 Muhammed Mursi'nin vefatı