12 Kasım 2018, 10:52
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Murat Cemcir, Ahmet Kural'dan Dolayı Zarara Uğradığı İddialarını Yalanladı

Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Sıla arasında geçen şiddet olayından sonra 5 milyon TL zarar ettiği ve bir deri markasıyla yapılması planlanan anlaşmanın iptal olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Sıla 29 Ekim'de sevgilisi Ahmet Kural'ın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Ahmet Kural ise olay gecesi Sıla'nın evden gitmesi için yalvardığını söyleyip iddiaları reddetmişti. Bir banka, oyuncu ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal etti.

"SÖZLEŞME ASKIYA ALINDI" İDDİASI

Ahmet Kural, çekimlerine hazırlandığı filmini de durdurdu ve televizyon projesi beklemeye alındı. Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir'le, 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firması son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldı.

"HERHANGİ BİR GÖRÜŞMEM OLMAMIŞTIR"

Bu kararlardan sadece Ahmet Kural değil, partneri Murat Cemcir de etkilendi. İkilinin toplam kaybı şimdilik beş milyon lirayı bulduğunu iddia etmişti. Murat Cemcir'den o iddialara esprili bir yanıt geldi. Murat Cemcir, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı. Murat Cemcir, sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı! Cemcir görüşmeyi yalanladı ve "Her hangi 1 deri, güderi, napa, nubuk, süet firmasıyla görüşmem olmamıştır. Ama geçen kurban, bağış sırasına girdiğim doğrudur" dedi.

Sıla-Ahmet Kavgasında, Ahmet Kural ve Murat CemcirSıla-Ahmet Kavgasında, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in Kaybı 5 Milyon Lirayı Buldu

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:52



YORUMLAR (9)
ALİ D.: ikisi de pırlanta gibi çocuklar bazen böyle olmaması gereken şeyler insanın başına gelir ben bu olaylara asla tek bir tarafın suçu olarak görmem ahmet in başına gelende öyle bir şey
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GEÇER: işte gerçek ortaklık işte gerçek arkadaş helal valla takdir ediom sizi
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SABRİ: Kabak tadı verdi artık. Gazeteler haber bulamıyor galiba
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HAKKI: ortak nedir .kar ederken yanındayım .zarar ederken yokum demek deyil.
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RONİN: Bu ülkede eşlerini ayaklarından silahla vurdurup hala imparator diye anılan adama bu tepkileri niye gosteremedik
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