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Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın büyük kar savaşı

Eskişehir'e en son çekmiş oldukları filmin galası için gelen sanatçılar Murat Cemcir ile Ahmet Kural, şehir girişinde durdukları parkta kardan adam yapan aileleri ve çocukları şaşırtırken, iki ünlü arasında yaşanan kartopu savaşı ise eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

07.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:51 Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın büyük kar savaşı
'e en son çekmiş oldukları filmin galası için gelen sanatçılar Murat Cemcir ile Ahmet Kural, şehir girişinde durdukları parkta kardan adam yapan aileleri ve çocukları şaşırtırken, iki ünlü arasında yaşanan kartopu savaşı ise eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden oldu.
En son çektikleri filmin galasına katılmak üzere Eskişehir'e gelen Murat Cemcir ile Ahmet Kural, yılın ilk kar sevincini şehir merkezi girişinde bulunan bir parkta yaşadı. Şehir merkezinde bir parkta durarak, kardan adam yapan bir aile ile kartopu oynayan çocukları şaşırtan iki ünlü, fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. İki ünlü oyuncuyu karşılarında gören vatandaşlar büyük sürpriz yaşadı. Murat Cemcir'in üşüyen Ahmet Kural'ı üşürken görmesi üzerine 'kar ye üşümezsin' demesi üzerine Kural'ın 'kendi karımı kendim yerim' diye cevap vermesi gülüşmelere neden oldu. Fotoğraf çektiren iki ünlü ardından çocuklarla birlikte kartopu savaşı yaptı. Ayrıca ünlü ikili yılın ilk karının tadına bakmayı da ihmal etmedi.
Eskişehir'i sevdiklerini söyleyen oyuncu Murat Cemcir, "Yeni yılın ilk karını Eskişehir'de karşılıyoruz. Çok güzel bir kar yağışı var. Eskişehir bizi çok sıcak karşıladı. Eskişehir bizi çok sever kucağına basar. Bizde Eskişehir'i ve Eskişehirlileri çok seviyoruz. Eskişehir'de çok fazla arkadaşımız var. O yüzden buranın bizde ayrı bir değeri var ama ilk defa bu kadar karlı görüyorum" dedi.
Kartopu savaşı konuşan Ahmet Kural ise, şunları söyledi: "Bu sene ilk defa kar görüyoruz çok mutluyuz. Eskişehir'i çok seviyoruz. Daha önceleri çok geldik ve burada skeçler çektik."
(İHA)

Murat Cemcir, Ahmet Kural, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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