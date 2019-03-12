12 Mart 2019, 14:48
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Murat Cemcir İrem Sak'la Aşk Yaşadığı İddialarına Cevap Verdi: Kısmetimi Kapatamazsın

Başarılı oyuncu Murat Cemcir, İrem Sak ile aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi. Cemcir, yaptığı açıklamayla hem güldürdü hem düşündürdü.

Ekranların iki sevilen yüzü Murat Cemcir ve İrem Sak arasında aşk başladığı iddia edilmişti. Murat Cemcir bu iddialara sessiz kalmadı ve bugün bir paylaşım yaptı.

KISMETİNİ KAPATMAKLA SUÇLADI

Cemcir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kısa videolarda adının birlikte anıldığı İrem Sak'a göndermede bulunurken, aşk haberlerini yine kendi tarzında yalanlamayı tercih etti ve İrem Sak'ı kısmetini kapatmakla suçladı.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİKLERİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İrem Sak ve Murat Cemcir'in geçen hafta Nişantaşı'ndaki bir mekanda sarmaş dolaş dans ettiği öne sürülmüştü.

Magazin


YORUMLAR (14)
CANKAT MUZORTA: Kıskananlar haklılar
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SABRİ35: bunada kısmet yağıyorsa ülkede erkek kıtlığı var ozaman
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CEM: bu adam şu dayakçı adamın en yakın arkadaşı değilmi !! ireminde gözü sağlam bir yumruk istiyor galiba Ama hiç acımam
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BAŞKANN...: YEMİN EDERİM BU ADAMI İLK DEFA GÖRÜYORUMMMM. .
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BİRİSİ: hastayım İrem e :(
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