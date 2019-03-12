Murat Cemcir İrem Sak'la Aşk Yaşadığı İddialarına Cevap Verdi: Kısmetimi Kapatamazsın

Ekranların iki sevilen yüzü Murat Cemcir ve İrem Sak arasında aşk başladığı iddia edilmişti. Murat Cemcir bu iddialara sessiz kalmadı ve bugün bir paylaşım yaptı.

KISMETİNİ KAPATMAKLA SUÇLADI

Cemcir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı kısa videolarda adının birlikte anıldığı İrem Sak'a göndermede bulunurken, aşk haberlerini yine kendi tarzında yalanlamayı tercih etti ve İrem Sak'ı kısmetini kapatmakla suçladı.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİKLERİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İrem Sak ve Murat Cemcir'in geçen hafta Nişantaşı'ndaki bir mekanda sarmaş dolaş dans ettiği öne sürülmüştü.