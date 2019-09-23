Murat Cemcir ve Ahmet Kural'dan Bodrum çıkarması

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 20 Eylül Cuma akşamı Bodrum İskele Meydan'ında gerçekleşen ödül töreni ile etkinliğe katılan sanatçılar ödüllerini aldılar.

Murat Cemcir ve Ahmet Kural'a SİSAY Başarı Ödülü?

Türkiye'nin önemli sinemacılarını buluşturan etkinliğe, Türk sinemasının son dönemde iddialı yapımlarının altına imza atan yapım şirketi TR 40 33, bu sezon salonda birbirine rakip olacak iki iddialı uzun metrajlı filmle katıldı.Bu filmlerden 'Baba Parası'nın başrol oyuncuları, Murat Cemcir ve Ahmet KuralSİSAY başarı ödülünü Bodrum'da aldılar.

Kahkaha Makinelerinden Bodrum Müjdesi

Bu filmlerden ilki, 'Baba Parası' son yılların en verimli senarist yönetmenlerinden Selçuk Aydemir imzalı. Türkiye'nin en komik ikilisini, altıncı kez uzun metrajlı film projesinde bir araya getiren "Baba Parası'' 1 Ocak 2020'de vizyona girecek.

90'lı Yıllar Beyazperdede

'' Baba Parası''nın senarist ve yönetmeni Selçuk Aydemir'in çocukluk hatıralarını bir film öyküsüne dönüştürdüğü, "Mahalleden Arkadaşlar"filmi ise27 Mart2020 'de vizyondaki yerini alacak. Başrolünde Nurgül Yeşilay'ın da yer aldığı"Mahalleden Arkadaşlar"ın gişe başarısına kesin olarak bakılıyor.

Çok yakında beyaz perdede görücüye çıkacak ''Baba Parası'' ve "Mahalleden Arkadaşlar"adlı iki filmin hazırlıkları yoğun şekilde TR40 33 yapım şirketi çatısı altında devam ediyor.