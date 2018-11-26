Murat Çiftçi: "Türkiye'de Ev Almak Şu Dönemde Karlı Bir Yatırım"

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:10



26 Kasım 2018 Pazartesi 17:10

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi Türkiye'de konut yatırımı için dönemin çok uygun olduğunu söyledi.Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi Türkiye'de konut yatırımı için dönemin çok uygun olduğunu belirterek, "Türkiye'de ev almak şu dönemde karlı bir yatırım. Tasarrufa dayalı ev sahibi olmak için birlik olmaya karar vermek çok önemli. Birevim'de banka faizlerinin yükseldiği bir dönemde evinizi ucuza mal edebiliyorsunuz. Aynı zamanda taksitinizi de kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bizler, size en doğru formülü sunarken, sıfır ya da ikinci el tercihinize göre, istediğiniz şehirde evinizi seçebiliyorsunuz, biz de sizin için o evi satın alıyoruz. 4T güvence metodumuzla hiçbir mağduriyete sebep vermiyoruz. Aynı zamanda noter huzurunda gerçekleşen sıra tespitlerimizle sırası gelen kişiyi birinci aydan itibaren ev sahibi yapıyoruz" dedi."Uzun vadede inşaat sektörünü canlandırır"Çiftçi sözlerine şöyle devam etti: "Konut alımında faizlerin son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla vatandaşın konut kredisi başvurularının geri çevrildiğinin gözlemlendiği bir dönemde biz Birevim olarak taksitlerini cezasız atlama ayrıcalığıyla, toplu ödemeye kaldığınız yerden devam etme hakkı sağlıyoruz. Bu plan ile uzun vadede inşaat sektörüne de hareket kazandırılması bekleniyor. Devletin inşaat ve perakende gibi birçok sektörde yaptığı birlik çağrısı, şirketler tarafından da olumlu yönden destekleniyor. Kendine özgü 4T teminat metoduyla müşteri hakkını koruyan ve güvenilir bir yapılandırma vadeden Birevim, 480 kişiye kadar oluşturduğu tasarruf programlarıyla Türkiye'nin herhangi bir yerinde kolayca ev almanızı sağlıyor". - İSTANBUL