Murat Çikot Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP BAYBURT belediye başkan adayı Murat Çikot oldu. DSP adayı Murat Çikot, BAYBURT belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BAYBURT belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP BAYBURT belediye başkan adayı Murat Çikot ile ilgili seçim sonuçları ve BAYBURT belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP BAYBURT belediye başkan adayı Murat Çikot oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BAYBURT belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BAYBURT aday yarışı ve BAYBURT seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BAYBURT Seçim Bilgileri

BAYBURT belediyesi için toplam sandık sayısının 84 olduğu belirlendi.

BAYBURT belediyesi için açılan sandık sayısının ise 83 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BAYBURT belediyesi için katılım oranının ise % 79,28 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BAYBURT toplam seçmen sayısının ise 25.034 olduğu belirlendi.

BAYBURT belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 19.846 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP BAYBURT Belediye Başkan Adayı Murat Çikot Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP BAYBURT belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Çikot, BAYBURT yarışında % 0,13 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Murat Çikot toplamda 25 adet oy sayısına ulaştı.

DSP BAYBURT belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.