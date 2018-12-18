Murat Dağaslan Fotoğrafçılığa Başladı

1993 Ankara doğumlu Sanatçımız, Türkiye'nin dört bir yanını gezerek doğa manzaralarını takipçileriyle buluşturdu. 18 ay içerisinde Instagram takipçi sayısını %48 büyüterek, birçok ünlü sanatçının, doğa severlerin ve gezginlerin ilgi odağı oldu, 200'den fazla noktayı kendi bakış açısıyla fotoğrafladı.

Çektiği fotoğraflarla ve yaptığı düzenlemelerle anılan fotoğraf sanatçımız Murat Dağaslan, şu ana kadar keşfettiği bölgelere Fotoğraf ve Kültür Turları düzenlemeye başladı. Aynı zamanda seyahat ettiği şehirlerde takipçilerine bireysel 'Photoshop eğitimleri' vermektedir.

Global Fotoğraf Dergilerin'de fotoğrafları yayımlanarak "Türkiye sadece Kapadokya'dan ibaret değil" başlığında ülkemizde çektiği eşsiz diğer fotoğraflarla yurtdışında olan takipçilerine ve dergi okurlarına ülkemizin diğer doğal güzelliklerini tanıttı.