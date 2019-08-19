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Murat Dağı'nda altın madeni aranması

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda, altın madeni arama çalışmasına ilişkin verilen ÇED raporunun iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle açılan dava dolayısıyla, hakimlerden ve bilirkişilerden oluşan heyet, bölgede inceleme yaptı.

19.08.2019 17:04
Murat Dağı'nda altın madeni aranması
Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda, altın madeni arama çalışmasına ilişkin verilen ÇED raporunun iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle açılan dava dolayısıyla, hakimlerden ve bilirkişilerden oluşan heyet, bölgede inceleme yaptı.
İlçeye bağlı Karaağaç köyü sınırlarındaki 510 hektarlık alanda altın aranması için verilen ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması için Kütahya İdare Mahkemesine başvurulmuştu.
Bu çerçevede, hakimlerden ve bilirkişilerden oluşan keşif heyeti, bölgede inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sırasında jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bu arada köy girişinde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde döviz ve pankartlarla bölgede altın aranmasını protesto etti.
Bazı CHP ve İYİ Parti milletvekilleri de bölgeye gelerek köylülerle görüştü.
Murat Dağı'nda altın madeni aranması

Çevresel Etki Değerlendirme, Murat Dağı, Kütahya, Gediz, Güncel

Kaynak: AA

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