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Murat Dağı'nda kurulacak altın madenine tepki

Uşak ve Kütahya sınırındaki Murat Dağı'na kurulması planlanan altın madeni için basın açıklaması yapıldı.

23.07.2019 10:19 Murat Dağı
Uşak ve Kütahya sınırındaki Murat Dağı'na kurulması planlanan altın madeni için basın açıklaması yapıldı.
Uşak'ta bir otelde düzenlenen toplantıya bazı siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çevre kuruluşları katıldı.
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, toplantıda, Murat Dağı'nda maden açılmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Kendi adına gerekli davaları açtığını ifade eden Yalım, şöyle konuştu:
"Yer altındaki kaynakların yeryüzüne çıkarılmasına karşı değiliz. O yer altı zenginliğinin ülkemizin ekonomisine ve istihdamına etkisi varsa biz bunun destekçisiyiz ancak Murat Dağı çok hassas. Artvin'deki Cerattepe gibi ormanların talan edilip 2 milyon kişinin içme suyunu ve tarımsal suyunu karşılayan Murat Dağı'ndaki bu çalışmaya kesinlikle karşıyız."
Kaynak: AA
Murat Dağı, Kütahya, Yalım, Uşak, Güncel

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