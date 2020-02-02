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Murat Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kayak ve termal keyfinin bir arada yaşanabildiği 2300 metre rakımlı Murat Dağı, yarıyıl tatilinin son gününde de yoğun ilgi gördü.

02.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:50
'nın ilçesinde, kayak ve termal keyfinin bir arada yaşanabildiği 2300 metre rakımlı Murat Dağı, yarıyıl tatilinin son gününde de yoğun ilgi gördü.
İlçe merkezine 25 kilometre mesafede yer alan Murat Dağı, zirveye yakın konumdaki kayak pisti ve termal tesisleriyle ziyaretçi akınına uğradı.
Kar kalınlığının 1 metre ölçüldüğü bölgede 1850 metre rakımdaki kayak pistlerini dolduran tatilciler, kayak, snowboard ve çeşitli aktivitelerle eğlendi. Tatilciler, zirvenin birkaç yüz metre altındaki termal kaynaklara girerek keyifli vakit geçirdi.
Yerli ve yabancı turistlere kayak ile termali bir arada yaşatarak farklı bir kış turizmi imkanı sunan bölgede devam eden kar yağışı da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Murat Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Murat Dağı, Kütahya, Gediz, Güncel

Kaynak: AA


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