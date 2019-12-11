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Murat Dağı'ndaki ÇED kararı 15 gün sonra açıklanacak

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda özel bir şirketin siyanür kullanarak altın ve gümüş arama çalışması yapması için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun iptali için açılan davada tarafları dinleyen mahkeme, duruşmayı karar için 15 gün sonraya erteledi.

11.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:40Murat Dağı'ndaki ÇED kararı 15 gün sonra açıklanacak

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda özel bir şirketin siyanür kullanarak altın ve gümüş arama çalışması yapması için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun iptali için açılan davada tarafları dinleyen mahkeme, duruşmayı karar için 15 gün sonraya erteledi.

Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda, özel şirket tarafından siyanürle altın ve gümüş arama tesisi kurulması yönünde verilen ÇED olumlu raporu, geçen 8 Mayıs'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandı. Karar, Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Bilecik ve Uşak gibi çevre illerde tepkiyle karşılandı. Alanda bilirkişi heyetince yapılan inceleme sonrası 10'u tüzel 53 davacı tarafından açılan ÇED iptali ve yürütmeyi durdurma davası Kütahya İdare Mahkemesi'nde görüldü. Davacı avukatları Murat Dağı'nın öneminden bahsederken, davalı taraf ve bakanlık avukatları bilirkişi heyetinin psikolojik baskı altında rapor hazırladığını savunarak mahkemeden yeni bir heyet tayin etmesiyle davanın tümüyle düşürülmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti iki tarafın dinlenmesinin ardından duruşmayı karar için 15 gün sonraya erteledi.

'HAKİMLERİMİZE GÜVENİYORUZ'

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, duruşmanın ardından bilirkişi heyetinin etki altında kaldığından bahsedildiğini ancak heyetin mahkemece atandığını söyleyerek, "Verilen sürede herhangi bir itiraz olmadığından dolayı bilir kişi heyetinin raporu geçerlidir. Bunun sayesinde de bu mahkeme gerçekleşti. Mahkeme heyetimize ve tüm hakimlerimize güveniyoruz. Gerekli olan savunmayı hukukçu arkadaşlarımız yaptı. 15 gün sonra göreceksiniz ÇED iptal davamız geçerli görülecektir" dedi.



Çevresel Etki Değerlendirme, Murat Dağı, Güncel

Kaynak: DHA

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