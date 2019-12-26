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Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti

Ege Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

26.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:54 Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti
Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muratdağı Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Kar yağışının devam ettiği Kayak Merkezi hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Kayak sezonu için hazırlıklarımızı tamamladık. Çalışmalar ve beklenen kar yağışının ardından merkezimiz kayak yapmaya tamamen elverişli hale geldi. Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın tüm güzelliklerini sunan Murat dağımızın kış güzelliklerini görmek, hem termal sıcak su hem de kayak keyfini bir arada yaşamak isteyen bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kayak Merkezi, Termal, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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