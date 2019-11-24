Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in doğum günü duygusal bir notla kutladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisiyle ekranlara dönen güzel oyuncu Hande Erçel 26 yaşına girdi. Murat Dalkılıç ise sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"HUZURUM, MUTLULUĞUM, DOSTUM"

Ünlü şarkıcı sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşıp altına "Huzurum, mutluluğum, dostum, dünya güzeli sevgilim... Var ol!" notunu düştü. Dalkılıç'ın paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken Demet Akalın, Esra Erol ve Burcu Özberk gibi isimler de kalp emojisi koyarak desteklerini gösterdi.

"SENİ SEVİYORUM MUTLULUĞUM"

Öte yandan sevgilisinin paylaşımına sessiz kalmayan oyuncu Hande Erçel, Dalkılıç ile olan fotoğrafını "Her şeyi paylaşmaya doğum günümle başlamışız, seni seviyorum mutluluğum. 2 ve daha nicelerine" notuyla paylaştı.