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Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in doğum günü duygusal bir notla kutladı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla uzun süredir birlikte olduğu Hande Erçel'in doğum gününü kutladı. Erçel ise yaptığı paylaşımla sevgilisine olan aşkını ilan etti.

24.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:19Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in doğum günü duygusal bir notla kutladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisiyle ekranlara dönen güzel oyuncu Hande Erçel 26 yaşına girdi. Murat Dalkılıç ise sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"HUZURUM, MUTLULUĞUM, DOSTUM"

Ünlü şarkıcı sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşıp altına "Huzurum, mutluluğum, dostum, dünya güzeli sevgilim... Var ol!" notunu düştü. Dalkılıç'ın paylaşımına kısa sürede beğeni yağarken Demet Akalın, Esra Erol ve Burcu Özberk gibi isimler de kalp emojisi koyarak desteklerini gösterdi.

"SENİ SEVİYORUM MUTLULUĞUM"

Öte yandan sevgilisinin paylaşımına sessiz kalmayan oyuncu Hande Erçel, Dalkılıç ile olan fotoğrafını "Her şeyi paylaşmaya doğum günümle başlamışız, seni seviyorum mutluluğum. 2 ve daha nicelerine" notuyla paylaştı.


Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Magazin

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