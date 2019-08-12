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Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'le olan fotoğrafını "Aşkım" notuyla paylaştı

Aşklarına ikinci şansı veren Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'den aylar sonra aşk paylaşımı geldi. Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ile pozunu "Mi Amor" (Aşkım) notuyla paylaştı.

12.08.2019 10:10
Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'le olan fotoğrafını

Sevilen popçu Murat Dalkılıç yeniden barıştığı sevgilisi Hande Erçel'le olan fotoğrafını aylar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Dalkılıç, sevgilisiyle bayram pozu vererek "Aşkım" notunu düştü.

ZOR GÜNLERİNDE YANINDA OLMUŞTU

Kanser tedavisi gören annesinin yanında olmak isteyen Hande Erçel, o dönemde sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrılmıştı. Daha sonra annesini kaybeden güzel oyuncu zor günler yaşamış, Dalkılıç ise ünlü oyuncuyu bu zor günlerinde yalnız bırakmamıştı.

AŞKA GELDİ

Sıkıntılı günlerin ardından barışan çift şimdilerde ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Öyle ki artık aşklarını kimseden de saklamıyorlar. Geçtiğimiz günlerde "Artık çocuk istiyorum. Bütün arkadaşlarımın çocukları var benim yok. Onlara çok imreniyorum" diyen Dalkılıç aşka geldi.

"AŞKIM"

Murat Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel ile pozunu "Mi Amor" (Aşkım) notuyla paylaştı.

Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'le olan fotoğrafını

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YORUMLAR (2)
ANGORA: Kapa çeneni ayyaş
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MT: Kimin eli kimin cebinde belli değil bizde haber diye okuyoruz..
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