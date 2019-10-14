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Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, gittikleri mekanda tartıştı

Uzun bir süredir aşk yaşayan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç önceki akşam Arnavutköy'deki bir balıkçıda tartıştı. Seslerini yükselten çift, gergin bir şekilde mekandan uzaklaştı.

14.10.2019 12:43

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de akşam yemeği yedi. Yemek sırasında tartışmaya başlayan çift etrafa aldırış etmeden birbirine bağırdı.

BİRBİRLERİNE BAĞIRMAYA BAŞLADILAR

Bir balıkçıda başbaşa yemek yemeye giden gözde çiftin güzel başlayan gecesi gergin bitti. İkili, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Etrafa aldırış etmeden birbirlerine seslerini yükselten çift daha sonra ortamın sakinleşmesiyle mekandan birlikte ayrıldı. Diğer müşterilerin dikkatini çektiğini fark eden ikili, mekandan yüzleri asık ve gergin şekilde çıktı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Kapıda bir süre araçlarının gelmesini bekleyen çift, vale geç kalınca yeniden mekana döndü. Araçları gelen ikili, kapıda kendilerini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak araçlarına binip uzaklaştı.

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, gittikleri mekanda tartıştı

Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Arnavutköy, Magazin

YORUMLAR(3)
VATANDAS:Ne kadar gosteris budalasi, gormemis , sonradan gorme , cahil bir toplum olduk.. Vale ..lafa bak..Lan otoparki olmayan bir isletmenin halki daha fazla her yonden kaziklayarak dolandirmaya calisiyorlar, bir de sektor olmus durumda..Meslege bak..Resmen durumdan vazife cikarmak icin olusturulan mafyavari otopark cetesi , hem de devletin gozleri onunde.Kimin arazisinde, kimleri dolandiriyorlar..
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XXX:bazlama surat
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YORUMCU KİZ:Pof Baydiniz gercekten ayrilsanizda tüm Türkiye kurtulsa sizden
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