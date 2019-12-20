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Murat Dedeman FIS Kupası'nda Türkiye fırtınası

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2019-2020 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Murat Dedeman Kupası 3'üncü gün yarışlarıyla tamamlandı.

20.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:20 Murat Dedeman FIS Kupası'nda Türkiye fırtınası

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2019-2020 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Murat Dedeman Kupası 3'üncü gün yarışlarıyla tamamlandı. 

Erzurum Kayak Merkezi'nde devam eden organizasyonun üçüncü gününde kadınlar ve erkekler Büyük Slalom müsabakaları yapıldı. Müsabakalar sonrasına kadınlarda ilk üç sırayı milli sporcularımız aldı. 3'üncü gün sonunda kadınlarda altın madalyayı Sıla Kara, gümüş madalyayı Özlem Çarıkçıoğlu, bronz madalyayı da Ayşe Durlu kazandı. Erkekler kategorisinde ise milli takım adına yarışan Triel Luka Abramoviç altın madalyanın sahibi olurken gümüş madalyayı İranlı sporcu Sahev Shamshaki, bronz madalyayı ise Yunanistan'dan Bakas Asterios elde etti. 


- Erzurum

Türkiye Kayak Federasyonu, Kayak Merkezi, Palandöken, Spor

Kaynak: DHA

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